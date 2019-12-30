Москва, , 12:43 — REGNUM Председатель Союза театральных деятелей, народный артист РСФСР Александр Калягин подвел итоги «Года театра» в России.

«Это только тезисы, не претендующие на серьезный анализ, краткие тезисы, возникшие сразу же после завершения Года театра.

Первое. Ничего бы не было, если бы инициативу Союза театральных деятелей России провести Год театра в России не поддержал Президент страны В.В. Путин. Я уже не раз говорил, но буду это повторять снова и снова: я безмерно, бесконечно благодарен Владимиру Владимировичу Путину.

Второе. Год театра не обрел бы высокий статус, даже думаю, мог бы пройти незамеченным, если бы в декабре 2018 года со сцены первого русского театра в Ярославле Владимир Путин сам не объявил бы об открытии Года театра в стране. И за это тоже мы все ему чрезвычайно благодарны. И благодаря такому высокому старту состоялось масштабное театральное движение по стране.

Третье. Возглавила Оргкомитет Года театра Заместитель Председателя Правительства России Ольга Юрьевна Голодец. И это тоже было очень важно, она сама лично объездила всю страну, участвовала в каждой церемонии передачи символа Года театра. И каждая такая торжественная церемония становилась театральным праздником, в который были вовлечены и обыкновенные зрители. И это сыграло огромную роль в популяризации российского театра. Появление Ольги Юрьевны Голодец, известных мастеров отечественного театрального искусства на разных сценах российских театров возрождало к ним интерес.

И естественно, что в торжественных церемониях принимали участие губернаторы, мэры городов, местные министры культуры, и они тоже невольно становились соучастниками и Года театра, и театральной жизни своих регионов.

Четвертое. Год театра охватил всю Россию, и это, я думаю, самая главная наша победа. Во всех российских регионах прошли форумы СТД РФ, которые были проведены совместно с Министерством культуры РФ. Всего восемь форумов прошли в регионах страны, состоялись дискуссии, круглые столы, мастер-классы, семинары, лаборатории, творческие встречи.

Особо хочется отметить форум в Грозном, где собрались не только представители Северо-Кавказского региона, но и национальные театры со всей России. Даже из Якутии. В столице Чечни прошел Первый фестиваль национальных театров России «Федерация». Там же состоялся Круглый стол по проблемам развития национальных театров России. Форум и фестиваль проходили при поддержке Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который предложил сделать этот фестиваль традиционным, а постоянным местом проведения определить город Грозный. И СТД РФ принял это предложение, сейчас его рассматривает Министерство культуры РФ.

Эти форумы объединили театральную Россию, помогли нам собрать воедино и воссоздать полную картину российской театральной жизни. Сформулировать все главные проблемы театрального дела страны.

Пятое. Еще очень важный результат Года театра — было выделено 1,5 млрд. рублей на реконструкцию театров для детей.

Шестое. Началась работа над двумя важнейшими документами: Концепции развития театрального дела до 2030 года и Закона о культуре в новой редакции. И есть надежда, что эти документы будут разработаны.

Седьмое. Началась работа над театральной Энциклопедией, что тоже стало возможным благодаря программе Года театра.

Последнее. Надо признать: Год театра стал праздником, который привнес в нашу жизнь радостное возбуждение. И не только в жизнь тех, кто служит театру, но и в жизнь всей страны. Мы зарядили оптимизмом наших зрителей, вовлекли их в мир театра, я бы даже сказал, многим впервые открыли этот прекрасный мир, а что может быть главнее».

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Год театра стал новым импульсом развития театральной отрасли в регионах России. Это год, насыщенный всевозможными проектами от спектаклей до выставок, от уличных фестивалей до камерных лекций. Все эти события разворачивались не только в крупных учреждениях культуры, но в каждом городе всех 85 регионов России. Год театра — мероприятия для всех возрастов, каждый от мала до велика нашел что-то ему близкое и интересное в программе.

Напомним, на официальном портале проекта начала Года была размещена информация более, чем о 25 тысячах мероприятий.

План мероприятий, реализованных в рамках Года театра, включает перечень международных и всероссийских событийных, театральных и образовательных мероприятий, а также выставочные проекты. В их числе: Международная театральная олимпиада, 25-й Фестиваль «Золотая Маска», XIV Международный театральный фестиваль им. А.П.Чехова, проект «Театр-дети», Всероссийский театральный марафон, подготовка и издание обновленной и дополненной «Театральной энциклопедии России», он-лайн показы спектаклей ведущих театров страны, проект «Театр и школа», фестивали студенческих и любительских театров, и др.

Всероссийский театральный марафон в рамках Года театра задействовал всю Россию.

Уникально, что проект прошел в виде эстафеты — от театра к театру, из города в город, c востока страны до её самой западной точки — Калининграда. Специально разработанный Андреем Ковальчуком Символ марафона передавался по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону. Символическую театральную эстафету в течение года передали друг другу 85 регионов от Владивостока до Калининграда.

Церемонии передачи Символа Марафона и гастроли театров сопровождались не только показами лучших репертуарных спектаклей, но и дополнительными мероприятиями, проводимыми в каждом регионе, в том числе: мобильной фотовыставкой об истории, настоящем и будущем театра; мастер-классами от ведущих актеров, режиссеров и руководителей театров; интерактивная мобильная фото-зона, создающая из небольших фотографий большое панно с Символом года театра и названием города.

В марафоне приняли участие 93 города, более 200 театров и других учреждений культуры, прошло более 450 событий. С учетом онлайн-трансляций, число зрителей составило более 7 млн. чел.

Международная театральная олимпиада в 2019 году программа прошла в двух странах — России и Японии. Девиз Международной театральной олимпиады 2019 года — Creating Bridges («Творить, объединяя»).В России Олимпиаду приняли 26 городов в 8 федеральных округах. Старт Театральной олимпиаде был дан в Санкт-Петербурге 15 июня. Праздник в формате фестиваля уличных театров посетили более 12 тысяч человек. С июня по декабрь в рамках Олимпиады во всех регионах РФ прошло 135 спектаклей, 380 показов. 37 спектаклей показали в России впервые. Всего в мероприятиях Олимпиады приняли участие 82 театральных коллектива из 22 стран.

В рамках Года театра был сделан акцент на широкое привлечение детской аудитории к театральному искусству, привлечение молодежи в рамках фестивалей и специальных образовательных проектов, в частности, был реализован культурно-социальный проект «Театр-дети», позволивший молодому поколению выйти за рамки обычного зрительского опыта и проявить свои творческие способности. Проект включал в себя 4 блока:

Творческая виртуальная площадка «Театр-дети».На творческой виртуальной площадке размещены записи постановок, рекомендованные к просмотру детям — более 70 лучших спектаклей российских театров (Ленком, Большой театр, Пермский академический театр и др.). Ведущие преподаватели ГИТИСА, Школы-студии МХАТ и Театрального института им. Б. Щукина провели мастер-классы по актерскому мастерству, вокальному искусству, мастерству артиста музыкального театра. На данный момент размещено 14 видеоматериалов.

Фестиваль школьных театральных коллективов Москвы и Московской области «Москва-Театр-Школа». Включение Фестиваля в программу Проекта «Театр-дети» позволило расширить состав участников до 1400 человек, также количество коллективов увеличилось до 70 творческих коллективов Москвы и Московской области.

«Детский всероссийский конкурс театральных рецензий «Пишем о театре!». Конкурс проводился в двух возрастных группах: в возрасте от 17 до 18 лет (старшая группа) и в возрасте от 11 до 16 лет (младшая группа). В конкурсе приняло участие 570 детей. В старшей возрастной группе специально сформированным жюри были отобраны 15 лучших работ, авторы которых получили дополнительные 5 баллов к сумме творческих вступительных экзаменов. Авторы 78лучших работ в младшей возрастной группе награждены путевкой в МДЦ «Артек» на специальную театральную смену.

«Детский всероссийский конкурс рисунков, посвященных театру». На конкурс поступило 2606 детских рисунка. Количество победителей регионального этапа — 85 человек. Авторы лучших работ были награждены поездкой в Москву и путевкой в МДЦ «Артек» на 2020 год или путевкой в МДЦ «Артек» на театральную смену 2019 г. Всего на конкурсы поступило 3176 работ из 85 регионов. Общее количество победителей в региональном этапе — 163 ребенка. Общее количество победителей в федеральном этапе — 10 детей.

Программой «Большие гастроли» утверждена модель финансирования гастрольной деятельности российских театров. Даная программа на протяжении 5 лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент и показывает устойчивый рост.

В этом году в программе Большие гастроли участвует 265 театров по всей стране. Гастроли прошли во всех регионах страны.

Отдельно хотелось бы отметить поддержку русских театров зарубежья. В 2015 году было принято решение о расширении сферы деятельности программы «Большие гастроли» и учредить новое направление программы — «Зарубежное», направленное на поддержку русских театров, находящиеся за пределами России. Русские театры ближнего зарубежья — это последние форпосты русского языка и русской культуры в странах — бывших республиках СССР. Гастроли русских зарубежных театров по городам России дают возможность непосредственного контакта с современными российскими зрителями и возможность артистам погрузиться в языковую среду.

В Год театра увеличена поддержка русских театров зарубежья почти вдвое: в зарубежной программе «Больших гастролей» приняло участие 20 театров (2018 г. — 11 театров), из них 13 русских театров из 11 стран.

В некоторые страны Белоруссия, Казахстан и Азербайджан выехали по 2 ведущих театра России.

В рамка Года театра была осуществлена широкая программа грантовой поддержки российских театральных проектов.

В каждом регионе России в 2019 году на основании конкурсного отбора специально созданной экспертной комиссией на базе организационного комитета Года театра дополнительно поддержаны крупные фестивали разных форматов: всего 137 мероприятий на общую сумму более 235 млн. рублей, из них 14 проектов в ДФО, 25 в ПФО, 16 в СЗФО, восемь в СКФО, 19 в СФО, 10 в ЮФО, 34 в ЦФО, 10 в УФО.

В Год Театра указом Владимира Путина увеличен размер фонда грантов в области культуры и искусства. С 2020 года на эти цели из федерального бюджета будет выделяться на 145 млн рублей больше (с 8,041 до 8,186 миллиарда рублей в год). Всего в перечень входит 100 грантополучателей.