Лос-Анджелес, США, , 12:42 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги сообщил, что в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» появятся новые персонажи, которые очень удивят фанатов. Об этом 30 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Соответствующее заявление Файги сделал во время беседы со студентами Нью-Йоркской киноакадемии. Продюсер отметил, что часто создатели кинокомиксов спрашивают себя о том, какие новые персонажи «впишутся» в новый фильм. После этого он сказал, что в новом фильме про Доктора Стрэнджа появится персонаж, которого фанаты не ожидают увидеть. При этом глава Marvel добавил: они даже не догадаются, кто может появиться в кадре.

«Был персонаж, с которым мы всегда хотели что-то сделать, и который очень хорошо вписался бы туда», — сказал Файги.

Напомним, фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» снимает режиссёр Скотт Дерриксон. Ожидается, что картина выйдет на экраны в мае 2021 года.

