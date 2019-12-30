Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Доминик Монаган, известный благодаря ролям в фильме «Властелин колец» и сериалу «Остаться в живых», признался, что получил роль в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» благодаря результату футбольного матча. Об этом 30 декабря сообщил портал Comicbook.

Актёр расссказал, что однажды Абрамс прислал ему электронное письмо, в котором сообщил, что для него есть роль в будущем фильме. После того, как Монаган написал ему:«Прекрасно, я не буду беспокоить тебя, но дай мне знать, могу ли я что-то сделать или сказать», режиссёр заявил: «Если Англия победит Колумбию, ты в деле».

Стоит отметить, что ранее фанаты «Звёздных войн» выразили негодование в сети по поводу того, что персонажу Роуз Тико (Келли Мари Трэн) досталось крайне мало экранного времени в фильме «Скайуокер. Восход». По их подсчетам, оно уменьшилось в десять раз по сравнению с картиной Райана Джонсона «Последние Джедаи».

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