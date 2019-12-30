Москва, 30 декабря 2019, 11:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской государственной детской библиотеки с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
«Все эти годы библиотека достойно выполняет высокую просветительскую миссию, формирует у подрастающего поколения культуру чтения, помогает детям получать новые знания, ценную информацию», — говорится в тексте телеграммы.
Глава государства также отметил вклад сотрудников РГДБ в развитие библиотечной сферы в России.