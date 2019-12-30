Москва, 30 декабря 2019, 11:37 — REGNUM Театральный режиссер Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник», сообщили 30 декабря в пресс-службе департамента культуры Москвы.
«Новым руководителем театра «Современник» с 4 января назначен Виктор Рыжаков», — сообщили в театре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее худруком театра была народная артистка СССР Галина Волчек. Она ушла из жизни 26 декабря в результате осложнений, возникших после воспаления легких, ей было 86 лет.
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