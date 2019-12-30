Ульяновск, , 11:31 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году статус новогодней столицы получит Чердаклинский район. Об этом было заявлено на открытии фестиваля «Вокруг Света за Новый год», который стартовал в Кузоватовском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Открытие фестиваля в Кузоватовском районе Ulgov.ru

Со стартом основных новогодних мероприятий жителей и гостей населённого пункта поздравил губернатор Сергей Морозов, отметив, что Кузоватовский район является «одним из самых перспективных» муниципалитетов. На открытии фестивали подведены итоги творческого конкурса «Новогодняя столица Ульяновской области — 2020», официальным символом которого является «Снежинка»: она передана победителю — Чердаклинскому району.

Глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак отметила, что победа в конкурсе «имеет особую значимость ещё и потому, что в 2019 году» в муниципалитете открыт новый Дом культуры, который построен в рамках национального проекта «Культура». И для жителей района представлены «новые возможности социокультурного развития и досуга».

Отметим, конкурс «Новогодняя столица Ульяновской области» проводится с 2016 года, за это время победителями становились Старомайнский, Сенгилеевский и Кузоватовский районы.

В Кузоватовском районе главным гостем церемонии открытия новогоднего фестиваля стал всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который встретился с гостями новогоднего марафона и принял участие в благотворительной акции. Также состоялись гастрономический фестиваль и театрализованное шествие «Театральный карнавал». Ключевым мероприятием стало открытие второго «Земского театра» в Кузоватово и его новогодняя премьера, собравшая полный зал зрителей, — спектакль «Щелкунчик». В честь знакового события Сергей Морозов вручил коллективу набор радиомикрофонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в регионе одной из основных площадок стало Кузоватово, которое в этом году признано «Новогодней столицей Ульяновской области»: здесь открылась резиденция деда Мороза, творческая мастерская «Лаборатория волшебства», заявлен конкурс новогодних альтернативных елок.

Напомним, областные государственные учреждения культуры в новогодние праздники проведут более 500 мероприятий. Специальные детские программы подготовили музеи и библиотеки. В муниципальных культурно-досуговых учреждениях пройдут развлекательные концерты, утренники, дискотеки, бал-маскарады и рождественские колядки.