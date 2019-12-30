Неаполь, Италия, , 11:29 — REGNUM Южнокорейская сопрано-певица Чо Су Ми удостоена премии Международного кинофестиваля Capri Hollywood, открывшегося 27 декабря на итальянском острове Капри. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская дива была удостоена награды за вклад в развитие музыки в кинематографе.

По сообщениям западных СМИ, почётный председатель кинофестиваля Тони Ренис представил Чо Су Ми как «лучшую оперную виду за последние 30 лет и первую сопрано-певицу Азии, добившуюся успеха на Западе».

Известно, что в 2000 года южнокорейская оперная дива приняла участие в записях саундрека к фильму «Девятые врата» Романа Полански, а в 2016 году — к фильму «Молодость» Паоло Соррентино, попавшего в список номинантов на «Оскар» и «Золотой глобус».