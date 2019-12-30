Бербанк, США, , 11:20 — REGNUM В предстоящем сериале про Оби-Вана Кеноби по «Звёздным войнам» появится юный Люк Скайуокер. Об этом 30 декабря сообщил портал Comicbook.

Большому фанату «Звёздных войн» и инсайдеру, известному под ником DanielRPK удалось узнать, что Disney+ и Lucasfilm сейчас ищут актёра на эту роль. Таким образом, издание делает вывод, что события будущего шоу развернутся незадолго перед событиями фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ключевые актёры фильма «Скайуокер.Восход» высказали мнение о том, что франшизе «Звёздные войны» нужен перерыв. 27 декабря 2019 года мировые кассовые сборы картины режиссёра Джей Джей Абрамса достигли отметки $500 млн.

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