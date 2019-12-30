Онгудайский район, Алтай, 30 декабря 2019, 11:05 — REGNUM Яломанское городище на территории Республики Алтай признано объектом культурного наследия федерального значения. Его включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.
Как сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на инспекцию по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, решение было принято на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Отмечается, что Яломанское городище является одним из наиболее известных археологических памятников региона. Представляет собой плато 300 на 400 метров с сохранившимися остаткам древней крепости. Датируется городище
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном музее республики начали реставрацию сруба Пазырыкской усыпальницы родовых вождей скифской эпохи. Гробница относится
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