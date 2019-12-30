Москва, , 10:23 — REGNUM Выступления на сцене ряда российских артистов представляют собой «очень печальное зрелище». Такую оценку концертной деятельности представителей российской эстрады дал известный музыкальный критик Сергей Соседов.

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В частности, речь шла о концертах Аллы Пугачёвой, Софии Ротару и Николая Носкова. Соседов отметил, что выступления этих певцов «вызывают у него жалость».

«Мы можем наблюдать немощь этих людей. Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене. На это невозможно смотреть», — заявил в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ критик.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года Алла Пугачёва отметила своё 70-летие. Юбилейный концерт певицы состоялся 17 апреля 2019 года в Государственном Кремлёвском дворце.

2 ноября 2019 года Пугачева дала концерт в Минске. Билеты спортивно-развлекательного комплекса «Минск-Арена», который вмещает в себя 15 тысяч человек, были раскуплены заранее. Тогда же в столице Белоруссии примадонна пообещала не выступать с концертами до исполнения 80 лет.

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