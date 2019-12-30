Красноярск, , 07:15 — REGNUM Маршрут Транссибирского арт-фестиваля в 2020 году в шестой раз пройдёт через Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в краевом правительстве.

В регионе запланировано семь фестивальных концертов. Откроется красноярская часть музыкального форума в заполярном Норильске. Здесь 24 марта выступит Diamond Trio из Израиля.

Основная часть программы «Транссиба» пройдёт в Красноярске. А завершится красноярская часть фестивального маршрута 10 апреля в городе Ачинске.

Напомним, Транссибирский арт-фестиваль — российский форум, основанный выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным.

Читайте также: В Новосибирске пройдет фестиваль-конкурс камерных спектаклей «Один.Два.Три»