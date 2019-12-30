Москва, , 04:42 — REGNUM Комедия Клима Шипенко «Холоп» вышла в лидеры отечественного проката, собрав 315,5 млн рублей за четыре дня, сообщает портал kinobusiness.com.

«Холоп» вышел в прокат 26 декабря. Роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко и другие.

На второй строчке по сборам российская историко-приключенческая мелодрама «Союз спасения» Андрея Кравчука с участием Леонида Бичевина, Александра Домогарова, Игоря Петренко и Павла Прилучного, собравшая 126,8 млн рублей.

«Бронзу» по кассовым сборам взял американский фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Он собрал в российском прокате 97,3 млн рублей. Данные по сборам портал посчитал за 4 дня: с 26 по 29 декабря.

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