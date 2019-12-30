Москва, , 04:07 — REGNUM Мещанский суд Москвы начнёт 30 декабря повторное слушание уголовного дела Нины Масляевой, бывшей главным бухгалтером «Седьмой студии» Кирилла Серебрянникова, сообщила представитель Мещанского суда.

По словам представителя суда, заседание пройдёт 30 декабря в 11:00. Масляева признала свою вину и просила рассмотреть дело в особом порядке.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство из дела «Седьмой студии». Она утверждала, что «выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним», а также другими фигурантами дела. При этом бывший сотрудник Минкульта Софья Апфельбаум «была в курсе хищения».

Как считает сторона обвинения, в 2011 году Серебренников создал для реализации проекта «Платформа», под который Минкульт выделил 214 млн рублей, автономную некоммерческую организацию «Седьмая студия». По мнению следствия, сотрудники Серебрянникова составляли заведомо ложные планы мероприятий в рамках проекта, в результате ими было присвоено более 130 млн рублей бюджетных средств.

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