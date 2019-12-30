Подгорица, , 03:38 — REGNUM Травмы получили четыре сотрудника полиции в ходе столкновений с митингующими против принятого накануне закона о свободе вероисповедания в Черногории. Об этом сообщает управление полиции страны.

«Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 27 декабря массовые протесты начались после принятия парламентом Черногории закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Сербская православная церковь в Черногории считает ответственным за принятие закона президента страны Мило Джукановича и заявляет о готовности вести борьбу.

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