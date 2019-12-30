Подгорица, 30 декабря 2019, 03:38 — REGNUM Травмы получили четыре сотрудника полиции в ходе столкновений с митингующими против принятого накануне закона о свободе вероисповедания в Черногории. Об этом сообщает управление полиции страны.
Напомним, 27 декабря массовые протесты начались после принятия парламентом Черногории закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».
Сербская православная церковь в Черногории считает ответственным за принятие закона президента страны Мило Джукановича и заявляет о готовности вести борьбу.
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