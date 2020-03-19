Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Передача CLXXVI, где в гостях Никита Грибанов. Актёр, тренер по разным видам интересной жизни, бывший нлпер, чуть-чуть авантюрист и совсем немного продавец телефонов. Вот, скажем, телефон, который на фото перекочевал к ведущему… А вообще разговор идёт о границах между «театром» и «жизнью», добрым словом поминаются Демчог и Морено. В чём же разница между расстановками и подставами? И кто кому в нашем мире главный режиссёр?

Мансарда Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Никита Грибанов Личный архив Никиты Грибанова

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