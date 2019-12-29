Москва, , 19:13 — REGNUM 30 декабря в «Мобильном художественном театре» пройдет премьера предновогоднего спектакля «Покровка. До дна» в постановке Алексея Киселева.

По сообщению портала Театр, зрителям предлагается установить мобильное приложение театра и отправиться на прогулку по злачным местам Покровки, где в свое время искали вдохновение русские классики. В ходе аудиопроменада слушатели смогут послушать «разговоры» Пушкина, Достоевского, Толстого, Маяковского, Горького, Пастернака в исполнении актера Анатолия Белого.

Примечательно, что всем, кто будет слушать аудиоспектакль, предложат напиток в заведениях-партнерах постановки.