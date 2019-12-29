Москва, , 19:08 — REGNUM Телеканал «Россия 1» в первый день нового, 2020-го года, сделает всем любителям комедий большой подарок — покажет новый фильм известного режиссера Сергея Урсуляка «Одесский пароход».

В основе картины 13 знаменитых рассказов прославленного Михаила Жванецкого. Среди них «Собрание на ликеро-водочном заводе», «Два яблока», «Одесский пароход» и многие другие. Как сообщает пресс-служба, судьбы персонажей переплетутся, понятно, в одесском дворике.

В фильме поистине звездный состав. Во-первых, в ленте появится сам Михаил Жванецкий, который, не мудрствуя, исполнит роль самого себя. Во-вторых, в разных ипостасях появятся Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Светлана Крючкова, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Ирина Муравьева, Павел Деревяненко и другие.