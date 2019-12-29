Красноярск, , 18:48 — REGNUM 4 января на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского режиссер Елизавета Корнеева представит предварительный показ оперы итальянского композитора Руджеро Леонкавалло «Паяцы».

По сообщению портала Театр, Красноярский театр представит новую версию «Паяцев», которая сильно отличается от версии 2011 года. Как отметила сама режиссер, она стремилась сделать оперу как можно более близкой современникам. «Это не опера для какого-то элитного прослушивания, это, скорее… опера гастарбайтеров». Рассказ о простолюдинах, столь актуальный для своей эпохи, в XXI веке позволяет трактовать материал современно, находить в нем новые смыслы.

Показ 4 января 2020 года в Красноярске будет «полуконцертным» — зрители увидят только «часть смыслового разговора». Ожидается, что полноценная премьера оперы состоится в апреле 2020 года.