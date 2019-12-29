Лондон, , 18:42 — REGNUM Клип на песню Smells Like Teen Spirit в исполнении культовой группы Nirvana набрал на YouTube более 1 миллиарда просмотров. Такой результат был достигнут за десять лет пребывания музыкального произведения на канале группы. Об этом сообщает известное британское издание New Musical Express.

Хит Smells Like Teen Spirit группы Nirvana занимает девятое место в списке «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone. На его счету также две премии MTV Video Music Awards.

NME подчеркивает, что быстрее набрать миллиард просмотров удалось только команде Guns N' Roses с видеоклипом November Rain.