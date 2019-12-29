Мюнхен, Германия, , 18:22 — REGNUM На сцене Баварской национальной оперы в Мюнхене состоялась премьера «Снежной королевы» современного датского композитора Ханса Абрахамсена. Поставил оперу один из новаторов театра режиссер Андреас Кригенбург.

По сообщению портала Театр, Герду в постановке играет всемирно известная оперная певица Барбара Ханниган. Известно, что именно она пригласила «театрального экспрессиониста» Андреаса Кригенбурга на позицию режиссера истории о душевной травме и личной преданности.

По мнению самой Ханниган, Герда в «Снежной королеве», переживающая потерю близкого человека — это образ, которому свойственно сочетание силы и уязвимости. Сама главная героиня в постановке Кригенбурга — настоящий клубок противоречий, который страдает от своей силы и слабости.