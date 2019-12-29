Нижний Новгород, , 17:46 — REGNUM За 600 дней до 800-летия Нижнего Новгорода включат архитектурную подсветку Кремля. В торжественной церемонии планирует принять участие губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в правительстве.

Подсветка начнёт работать 29 декабря в 20:21 мск от Георгиевской башни до Кладовой, на Дмитриевской башне представят уникальное 3D-мэппинг шоу.

Кульминационной точкой праздничных мероприятий в рамках 800-летия Нижнего Новгорода станет 19 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к 800-летию планируется реставрация Нижегородского кремля, обновление парка «Швейцария», строительство крупной развязки в Сормовском районе и крупного образовательного центра, «редевелопмент» Започаинья и улицы Ильинской, перезапуск Нижегородской ярмарки, организация культурного пространства в районе пакгаузов на Стрелке, ремонт и реконструкция более 70 объектов культурного наследия. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее говорил, что объем федеральной поддержки подготовительных мероприятий удалось увеличить «как минимум» до 11 млрд рублей. Всего объем проектов, которые могут войти в программу подготовки к 800-летию, Никитин оценил в 20 млрд рублей.