Москва, , 15:49 — REGNUM Народная артистка России, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба театра «Современник».

Напомним, Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет в результате осложнений, возникших после воспаления легких.

Ранее сегодня состоялась гражданская панихида в память о Галине Волчек. Траурные мероприятия продолжались более трех часов — большое количество людей пришли простится с любимой актрисой.

Похоронили артистку на Новодевичьем кладбище.

«Только что завершились похороны Галины Борисовны. Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом Марком Анатольевичем Захаровым», — сообщили в театре «Современник».