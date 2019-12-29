Москва, , 14:53 — REGNUM В Москве простились выдающейся артисткой и художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Гражданская панихида продлилась боле трех часов.

Большая очередь желающих проститься с Волчек выстроилась задолго до начала траурной церемонии. Поток людей не иссякал на протяжении более трех часов.

В последний путь Галину Волчек провожали овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет. Смерть наступила в результате осложнений со здоровье после воспаления легких.

Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище.