Москва, , 14:56 — REGNUM В Москве 29 декабря прошла церемония прощания с известным режиссёром, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прощания с Галиной Волчек Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гражданская панихида прошла в театре «Современник», который Галина Волчек возглавляла с 1989 года.

Лия Ахеджакова прощается с Галиной Волчек Дарья Антонова © ИА REGNUM

Семья и друзья Галины Волчек Дарья Антонова © ИА REGNUM

С Галиной Волчек пришли проститься сотни поклонников её творчества, а также государственные деятели и артисты, среди которых: министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава московского департамента культуры Александр Кибовский, Александра Захарова, Лия Ахеджакова, Александр Ширвиндт, Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие.

Церемония прощания с Галиной Волчек Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Галиной Волчек Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гроб с телом режиссёра вынесли под продолжительные аплодисменты поклонников. После окончания церемонии прощания, похоронная процессия направилась на Новодевичье кладбище, где Галину Волчек похоронят рядом с могилой Марка Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа предварительная причина смерти Волчек