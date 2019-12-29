Самара, 29 декабря 2019, 14:34 — REGNUM Правительство Самарской области приняло решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
По словам главы минстроя региона Евгения Чудаева, границы исторического поселения определены в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и Набережной реки Волги.
Также постановлением правительства области определяются охраняемые объекты: 47 объектов культурного наследия федерального значения, 446 — регионального, кроме того в перечень охраняемых объектов будут внесены 223 выявленных ОКН.
Уточняется, что поручение о присвоении нового статуса дал губернатор Дмитрий Азаров. Это позволит привлечь дополнительные средства и защитить центр города от застройки.
Как сообщало ИА REGNUM, центр Самары — это исторические кварталы дореволюционных зданий, сочетающих каменные дворянские особняки и деревянные дома.