Загреб, , 10:52 — REGNUM В Загребе открылся музей похмелья. Организатор Рино Дубкович поставила перед собой цель отразить в «вещественных доказательствах» то сумрачное состояние души и тела, которое наступает утром после замечательно проведенного вечера, а то и ночи. Об этом сообщает France Info.

Основу коллекции составили предметы, которые неожиданно обнаруживали наутро люди, скажем, у себя дома, или даже в карманах, и природу появления которых там совершенно не могли объяснить. Например, одним из экспонатов стала педаль велосипеда, которую незадачливый гуляка нашел у себя поутру в кармане.

Экспозиция выстроена в виде тематических комнат, каждая из которых отражает состояние человека в состоянии алкогольного опьянения и после этого. Здесь есть и «Улица», расписанная веселеньким граффити, и «Зеркала», то есть это больше витрины магазинов, в которые так вдумчиво вглядываются господа в подпитии, и «Сад» с блаженными звуками птичьего пения — когда такое происходит не уточняется, и «Комната»: грустное место пробуждения — пустые бутылки, переполненные пепельницы, разбросанные вещи…