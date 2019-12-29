Рига, , 10:20 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс посетовал на то, что фестиваль «Новая волна» ушел из Юрмалы из-за плохих отношений с Российской Федерацией. Об этом Юрканс заявил в интервью «Росбалту».

Юрканис напомнило, что фестиваль «Новая волна» в Юрмале раньше приносил неплохой доход Латвии, кроме того, российские деятели культуры скупали недвижимость в Юрмале.

«Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто», — посетовал экс-министр.

Бывший глава МИД отметил, что туристы из России еще приезжают в Латвию, и культурный обмен между двумя странами сохраняется, но все это происходит не на том уровне, на котором могло бы быть.

Первопречина всему этому — совершенно недальновидная политика властей Латвии в отношении Москвы.

Кроме того, Юрканис заметил, что Латвия теряет огромные деньги на транзите. Поток российских грузов из портов Латвии ушел, а Китай предпочитает отправлять грузы в Европу через Белоруссию, а не через Латвию, как планировалось раньше.