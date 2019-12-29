Москва, , 07:09 — REGNUM Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин оскорбительно высказался об Андрее Малахове после эфира передачи «Привет, Андрей», это высказывание опубликовано на странице Разина в Instagram.

В передаче Малахова бывший участник «Ласкового мая» Юрий Шатунов рассказал, что Разин мешает его гастролям, сам же под фогограмму поёт старые хиты голосом Юрия. Также Шатунов заявил, что Разин шантажом заставил взять себя крёстным отцом ребёнка певца, при этом уже много лет не общается с крестником.

Продюсер заявил, что Малахов был и остался «проституткой» и «собрал проституток» на своём шоу. Разин предупредил телеведущего, что тот «получил врага номер один» и «предательства» продюсер никогда не забудет.

Заодно Разин раскритиковал гостей передачи, включая Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также отверг все обвинения, назвав их ложными.

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