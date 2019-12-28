Штат Калифорния, США, , 19:35 — REGNUM 2 января в российский прокат выходит долгожданный американский мюзикл «Кошки». По сообщению портала kinonews.ru, киностудия Universal намеривалась выдвинуть фильм, на съемки которого было затрачены большие средства, на целый ряд наград престижной премии Оскар. Однако провал в первые дни проката в США и чрезвычайно жесткая критика специалистов вынудили компанию отказаться от этого решения.

Похоже, что последнюю работу Тома Хупера не спасет ни волшебная музыка Эндрю Ллойда Уэберра, ни участие таких звезд экрана и сцены Джеймс Кордон, Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джуди Ленч, Тейлор Свифт и многих других.

В премьерный уик-энд фильм собрал только 6,5 миллиона долларов, что признано специалистами как провал. Сама же картина обошлась производителям в 95 миллионов долларов.