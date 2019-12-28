Москва, , 19:17 — REGNUM 12 января и 2 февраля на сцене московского Центра драматургии и режиссуры (ЦДР) пройдет показ спектакля «Белые деревья. Иллюзии», постановка режиссера Екатерины Мигицко.

По сообщению портала Театр, спектакль примечателен тем, что в нем сыграют выпускники актерского факультета Российской государственной специализированной академии искусств. Неслышащие актеры представят пластическую постановку по мотивам пьесы Теннеси Уильямса «Трамвай «Желание». Актеры стремятся передать сложную историю психической травмы Блан, причем со сцены звучат только монологи самой главной героини.

Спектакль пройдет в рамках проекта «ЦДР.Старт!», в котором сцена на «Беговой» становится площадкой для экспериментов и профессионального становления молодых актеров и режиссеров.