Лос-Анджелес, США, , 19:02 — REGNUM Известная американская компания Fandango, специализирующаяся на продаже билетов через веб-сайт и мобильное приложение, опубликовала список самых ожидаемых кинофильмов 2020 года.

Исследование компании показало, что зрители, прежде всего, ждут выхода в широкий прокат экранизации комиксов — это «Чудо-женщина — 2: 1984 год», «Черная Вдова» и «Вечные». Также в десятку вошли такие уже всенародно заявленные киноработы как «Мулан», «Не время умирать», «Тихое место 2», «Душа» и «Форсаж 9».

Среди актрис, появление которых ожидается публикой в особым интересом, названы Галь Гадот, Скарлетт Йохансон, Эмили Блант, Марго Робби и Зендая. Среди актеров лидерами оказались Крис Пайн, Рол Радд, Райан Рейнольдс, Дэниел Крейг, и Роберт Дауни мл.