Москва, 28 декабря 2019, 15:23 — REGNUM Миллиардер и поэт Михаил Гуцериев в преддверии Нового года сделал своим поклонникам подарок — выпустил коллекционное издание своих лучших песен «Любовь уставших лебедей». Как сообщает портал Intermedia, в праздничный набор входит два CD и один DVD.
В сборник вошли песни в исполнении звезд российской эстрады Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Стаса Пьехи, Зары, Таисии Повалий, Славы, Ирины Круг, Татьяны Булановой и многих других.
Над восьмым альбомом в дискографии Михаила Гуцериева работали такие известные композиторы и продюсеры как Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Сергей Ревтов.
Песня Игоря Крутого и Михаила Гуцериева «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена дала название и всему альбому.