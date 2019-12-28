Москва, , 15:23 — REGNUM Миллиардер и поэт Михаил Гуцериев в преддверии Нового года сделал своим поклонникам подарок — выпустил коллекционное издание своих лучших песен «Любовь уставших лебедей». Как сообщает портал Intermedia, в праздничный набор входит два CD и один DVD.

В сборник вошли песни в исполнении звезд российской эстрады Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Стаса Пьехи, Зары, Таисии Повалий, Славы, Ирины Круг, Татьяны Булановой и многих других.

Над восьмым альбомом в дискографии Михаила Гуцериева работали такие известные композиторы и продюсеры как Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Сергей Ревтов.

Песня Игоря Крутого и Михаила Гуцериева «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена дала название и всему альбому.