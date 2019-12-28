Москва, , 14:57 — REGNUM Федеральные музеи подготовили специальные новогодние программы с мастер-классами, творческими встречами и необычными экскурсиями. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

31 декабря года в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина состоится новогодняя акция «Встречаем вместе». Во время каникул в здании пройдут семейные новогодние балы, которые уже много лет знакомят участников с мировой культурой. Напомним, что в праздники музей будет работать без выходных.

Посетители Театрального музея им. А. А. Бахрушина попадут в атмосферу настоящего купеческого бала. Уникальный выставочный проект познакомит с традициями рождественских и новогодних праздников в купеческом доме.

Политехнический музей подготовил специальную программу «Взломать нельзя отпраздновать», Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» приглашает принять участие в рождественских гуляниях, а музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» на программу «Зимняя сказка в Ясной Поляне», включающую также знаменитое чаепитие с пирогами.

Также интересные новогодние мероприятия подготовили музей-заповедник «Петергоф», Севастопольский военно-исторический музей, Тульский музей оружия, музей-усадьба «Архангельское» и многие другие учреждения культуры.