Краснодар, , 14:37 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» вознамерился обзавестись собственной титульной музыкальной композицией. По сообщению портала Sport24.ru. ее напишет не кто иной как лауреат многих престижных премий, среди которых «Оскар» и «Грэмми», немецкий композитор Ханс Циммер.

Ханс Циммер является автором музыки к таким популярным фильмам как «Человек дождя», «Король Лев», «Принц Египта», «Спирит: Душа прерий», «Скала», «Лучше не бывает», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар», к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс», а также к играм «Call of Duty: Modern Warfare 2», «Crysis 2».

Напомним, что Циммер написал основную мелодию для заставки прошедшего в 2018 году в России Чемпионата мира по футболу и для компьютерной игры FIFA-2019.