Лос-Анджелес, США, , 14:13 — REGNUM На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон. Она снялась в некоторых заметных кинофильмах, среди которых критики выделяют «Ночь игуаны», «7 женщин» и «Вздорный человек». Об этом сообщила телекомпания NBC 28 декабря.

Но наибольшую известность Сью Лайон завоевала в 14-летним возрасте, когда снялась в роли Лолиты в фильме Стэнли Кубрика по всемирно известному роману Владимира Набокова «Лолита». Картина вышла в широкий прокат в 1962 году, а в 1963 актриса получила награду «Золотой глобус» в категории «Самая многообещающая актриса».

О причинах смерти Сью Лайон телеканал не информирует.