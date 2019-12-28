Москва, , 13:10 — REGNUM Учитывая новую традицию москвичей в новогодние праздники бродить по городу, посещая различные музеи, выставки, парки, столичные власти накануне праздника разработали три новых пешеходных маршрута. По утверждению администрации, культурный отдых можно с удовольствием совмещать, скажем, с катанием на коньках.

Так в течении выходных дней можно освоить, кроме уже привычных туристических троп, новые маршруты «История театра и русский балет», «По квартирам» и «По Таганке».

Первый стартует в Новом Манеже с выставки «Театр.Rus», затем приведет на экспозицию «Русский балет — мода навсегда» в Музей моды на Ильинке, далее кГалерее на Солянке и финиширует в «Зарядье».Второй маршрут позволит побывать сразу в нескольких квартирах знаменитых людей — Михаила Булгакова, Ильи Ильфа, Николая Островского, издателя Ивана Сытина и художника Дмитрия Налбандяна.

И наконец, если Вы пойдете по третьему пути — «По Таганке», то окажитесь в доме-музее Владимира Высоцкого, Музее Русского зарубежья, галерее «Здесь на Таганке», а также в Таганском парке, где и сможете покататься на коньках.