Москва, , 12:15 — REGNUM Театральный музей им. А.А. Бахрушина поделился со СМИ своими планами на 2020 год: самым масштабный из них является начало работы над созданием музейно-театрального квартала.

По сообщению официального сайта музея, в Бахрушинском планируют провести шесть юбилейных выставочных проектов, в частности, один из них будет посвящен 155-летию со дня рождения самого основателя прославленного учреждения культуры — русского купца, выдающегося мецената Алексея Александровича Бахрушина. Еще одна экспозиция будет приурочена к160-летнему юбилею Антона Павловича Чехова. Ожидается, что музей проведет ряд выставок за пределами Москвы и России, в том числе в США, Мексике, КНР, Германии и Франции.

Во второй половине 2020 года в Москве начнутся работы над масштабным строительно-реставрационным проектом — созданию Музейно-театрального квартала «Бахрушинский».