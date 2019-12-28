Ярославль, , 11:38 — REGNUM Министерство культуры России одобрило проект создания новой Малой сцены в Российском театре драмы им. Ф. Волкова в Ярославле.

По сообщению ярославских средств массовой информации, новая сцена позволит расширить репертуар старейшего в России профессионального театра. Как отметил художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис, имеющаяся малая сцена не удовлетворяет всем потребностям театра, так как не представляет возможности играть спектакли одновременно с основной сценой.

Идею о расширении театра поддержал министр культуры Владимир Мединский. Он также согласился с предложением вывести из основного здания театра производственные цеха. Ожидается, что после расширения художники, декораторы и прочие мастера разместятся в отдельном здании.