Афины , , 05:22 — REGNUM Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почётной натурализации американского актёра Тома Хэнкса, сообщает Афинское агентство новостей.

Хэнкс является большим поклонником Греции. Жена актёра и филантропа — его коллега по цеху Рита Уилсон — имеет греческие корни. Уже много лет Том проводит лето на греческом острове Антипарос, где он приобрёл дом. Его семья тоже часто бывает там.

Американский актёр — обладатель двух «Оскаров» в номинации «Лучшая мужская роль», он сыграл большое количество ролей в многих любимых публикой фильмах.

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