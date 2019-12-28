Нью-Йорк, США, , 02:20 — REGNUM Стало известно, когда потоковый сервис Disney+ начнёт показывать второй сезон сериала «Мандалорец». Об этом на своей Twitter-странице 28 декабря сообщил создатель шоу Джон Фавро.

https://twitter.com/Jon_Favreau/status/1210652862193098752

Первую серию продолжения популярного сериала фанаты вселенной «Звёздных войн» смогут увидеть уже осенью 2020 года. Стоит отметить, что на момент публикации этой новости пост Фавро набрал 19,4 тыс. ретвитов и более 90 тыс. лайков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Эмили Суоллоу, исполнившая в «Мандалорце» роль оружейника, рассказала, насколько трудно было актёрам носить доспехи на съёмочной площадке. Она выразила надежду, что когда-нибудь руководители проекта решат выпустить видео с «ляпами».

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