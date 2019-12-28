Москва, , 00:12 — REGNUM В центре Москвы прошло шествие Дедов Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парад Дед Морозов в центре Москвы Анна Шевченко © ИА REGNUM

27 декабря по Тверской улице под бразильскую музыку в исполнении оркестра барабанщиков Samba de Primeira прошла колонна жителей и гостей столицы, одетых в костюмы Дедов Морозов, снегурочек и сказочных персонажей.

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». После шествия прошел конкурс на самый оригинальный костюм, победители получили в подарок теплые призы: шапки-ушанки, шарфы, варежки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерове прошел рекордный по количеству участников парад Дедов Морозов.

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