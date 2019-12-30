30 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

«Мандалорец» — это первое и самое важное шоу нового стримингового сервиса Disney+. Несмотря на привязку к культовой киносаге «Звёздные войны», в нём нет световых мечей и представителей семейства Скайуокер. Интересно ли в таком случае смотреть сериал — читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 12:01 — REGNUM Раньше выход каждого фильма во франшизе «Звёздные войны» был событием. Сейчас же от дождя из проектов по вселенной «Далёкой-далёкой Галактики» не спасёт даже самый большой зонт. Одновременно с выходом нового стримингового сервиса Disney+ (12 ноября) все фанаты популярной киносаги смогли приобщиться к новому шоу под названием «Мандалорец» о приключениях космического охотника за головами.

Один из товарищей главного героя, инопланетянин Куиил Цитата из к/ф «Мандалорец». Реж. Дебора Чоу, Рик Фамуйива. 2019. США

В прошедшую пятницу, 27 декабря, вышла последняя (восьмая) серия проекта, а значит, уже можно делиться впечатлениями от целого сезона. Сразу хочется ответить на два наиболее часто встречающихся вопроса: да, «Мандалорец» куда лучше девятого эпизода «Звёздных войн», и нет, понравится он далеко не всем.

Что это и о чём?

События «Мандалорца» развиваются спустя несколько лет после окончания шестого эпизода оригинальной киносаги. Империя разрушена, а Галактика пытается прийти в шаткое равновесие после многолетней космической экспансии. На отдалённой и явно не самой процветающей планете мы встречаем нашего героя — молчаливого мандалорца (Педро Паскаль) по имени Дин Джарин (тайна имени протагониста раскрывается только в последней серии), который пытается заработать себе на жизнь охотой за головами.

Во вселенной «Звёздных войн» мандалорцы — это воинственный кочевой народ, славящийся своими боевыми навыками, мощными технологиями и особым кодексом чести. Словом, идеальные военные и наёмники. Так, и наш герой предпочитает путешествовать по Галактике, выполняя различные задания «повышенной сложности»: убийство, сопровождение, вызволение из тюрьмы и т. п. Доподлинно о нём мы знаем только три факта: в детстве мандалорцы спасли его от смерти и взяли на воспитание, по древнему обычаю он никогда не снимает шлем, а ещё протагонист больше всего на свете ненавидит дроидов.

Одним из первых заданий Дина становится поимка таинственной цели. О ней неизвестно ничего, кроме возраста — 50 лет. Прибыв на место, Мандо (так героя называют почти все персонажи сериала) обнаруживает в небольшой капсуле зеленокожего младенца, который и оказывается 50-летним «стариком». Наёмник решает не убивать миловидное существо и становится его опекуном, то и дело спасая от других охотников за головами или бывших имперских военных.

Кара Дюн, спутница протагониста Цитата из к/ф «Мандалорец». Реж. Дебора Чоу, Рик Фамуйива. 2019. США

Сюжет из 90-х

Большинство серий «Мандалорца» создают ощущение филлерности — они как будто не имеют никакого отношения к центральному сюжету, и при большом желании их можно вообще не смотреть. Любой эпизод шоу строится по одному и тому же сценарию: Мандо и его «ребёнок» прилетают на очередную планету, узнают о новой опасности или берут новое задание, а после этого Дин побеждает всех врагов, попутно демонстрируя всем окружающим свои «знаменитые мандалорские боевые навыки и кодекс чести».

Формат «одна серия — одно приключение» напоминает о сериалах (или мультсериалах) из 90-х, которые следовали общему сюжету лишь в отдельных эпизодах, а всё остальное время развлекали зрителей самостоятельными историями. Такой подход кажется необычным в эпоху мощных сюжетных проектов, но в то же время добавляет «Мандалорцу» свою долю олдскульности. Тем не менее весь сериал мог бы уместиться в 4−5 сериях, каждая из которых раскрывала бы главного героя и его спутников.

Мандалорец сражается с охотниками Цитата из к/ф «Мандалорец». Реж. Дебора Чоу, Рик Фамуйива. 2019. США

Идеальная банда

Героев в «Мандалорце» немного, объёмами характеров они не блещут и выполняют скорее функции ярлыков. Так, протагонист — благородный космической ковбой, который всегда выходит сухим из воды. Малыш Йода — очаровательный волшебный сайдкик, созданный для фансервиса и производства тематических игрушек. Кара Дюн — обаятельная «гром-баба», которая придерживается своего собственного кодекса чести. Подобную краткую характеристику можно дать каждому персонажу сериала, и она будет в полной мере раскрывать его характер и роль в сюжете. С одной стороны, грустно видеть настолько незатейливых героев в проекте 2019 года. С другой, все они органично смотрятся на своём месте и дополняют друг друга.

Малыш Йода и влияние на поп-культуру

Несмотря на слабых героев и сюжет, «Мандалорец» почти мгновенно разошёлся на цитаты и мемы в сети. Особой популярностью пользуется фраза протагониста «Таков путь», которой мандалорцы могут объяснить, кажется, вообще любую жизненную ситуацию.

https://twitter.com/slimoff 33 /status/1203725319389220864

Но самым большим «интернет-взрывом», конечно, стал малыш Йода. Милое зелёное существо разбило сердца тысяч зрителей по всему миру и сразу же стало героем для большинства мемов. И как бы далеко ни зашла «Чеканная монета» из «Ведьмака» — маленький инопланетянин остаётся на первом месте по популярности.

https://www.instagram.com/p/B5Px1BWHQdJ/

Причём гоблинообразный малыш добавлен в проект не только для фансервиса и продажи игрушек с его изображением (как могло показаться на первый взгляд). Он является единственным двигателем сюжета в «Мандалорце». Этот герой окутан тайной, которую и намерен раскрыть Мандо.

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Стоит напомнить, что Джордж Лукас запретил давать этой расе (самым популярным представителем которой является магистр Йода) официальное название и придумывать дополнительные подробности её существования. От этого становится всё интереснее наблюдать за Мандо и его подопечным, явно обладающим связью с силой. Причём, в отличие от большинства персонажей «Звёздных войн», малыш Йода уже в младенчестве может использовать мощные джедайские (и не только) техники: лечение, телекинез и удушение силы.

О происхождении малыша в сериале не говорят ни слова, но в последней серии зрителям недвусмысленно намекают на то, что «его народ» ещё жив и вполне может населять собой какую-то из планет «Далёкой-далёкой Галактики».

Дин Джарин, мандалорец Цитата из к/ф «Мандалорец». Реж. Дебора Чоу, Рик Фамуйива. 2019. США

При чём тут «Звёздные войны»

В «Мандалорце» нет персонажей из оригинальной кинотрилогии. Зато сериал пропитан тем самым духом, который всё никак не могут воссоздать режиссёры трилогии сиквелов. Это лёгкое, душевное и довольно «детское» космическое приключение. Несмотря на попытку делать героев неоднозначными, в «Мандалорце» они либо хорошие, либо плохие.

Даже невооружённым взглядом видно, с каким уважением авторы сериала подошли к наследию оригинальной трилогии. Декорации, костюмы, грим (в проекте почти не используется компьютерная графика для создания образов пришельцев), музыка — всё канонично на сто процентов. Бластеры всё ещё издают «те самые звуки», а лэндспидеры гудят так же, как это было в 1977 году.

Избежать ошибок трилогии сиквелов «Мандалорцу» удалось довольно легко — авторы сериала не пытаются «ломать» канон «Звёздных войн», а все нововведения добавляют в шоу постепенно, аккуратно объясняя их. Таким образом, новый проект от Disney можно смотреть как заядлым фанатам вселенной, так и новым зрителям.

Джавы Цитата из к/ф «Мандалорец». Реж. Дебора Чоу, Рик Фамуйива. 2019. США

«Мандалорец» — для кого ты создан?

Флагманский сериал Disney+ понравится в первую очередь тем, кто сможет освободиться от завышенных ожиданий. В «Мандалорце» нет серьёзной драматургии, сложных героев или многоступенчатого сюжета. Это доброе, невинное и в крайней степени клишированное приключение, которое то и дело будет создавать ощущение «где-то я это уже видел». Тем не менее смотреть его интересно и приятно, а удачное попадание на ностальгическую волну сделают «Мандалорца» любимым сериалом для многих фанатов «Звёздных войн».