Москва, , 17:46 — REGNUM Московский театр «Современник» отменил запланированный на 30 декабря новогодний спектакль «С наступающим» в связи со смертью художественного руководителя театра Галины Волчек.

«Спектакль «С наступающим» мы отменяем. Считаем, что играть весёлую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно. Приносим вам свои извинения и надеемся на понимание», — сообщили 27 декабря в пресс-службе театра.

При этом уточняется, что все прочие спектакли, заявленные на ближайшие дни, в том числе в день прощания с артисткой, состоятся. Это спектакли «Три товарища», «Пигмалион» и «Три сестры», которые в разные годы поставила Галина Волчек.

Напомним, народная артистка СССР Галина Волчек скончалась накануне на 87-м году жизни.