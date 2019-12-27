Пекин, , 17:06 — REGNUM В пекинском Национальном музее Китая открылась экспозиция, посвященная древней расписной керамике из северо-западной провинции Ганьсу, сообщает 26 декабря Синьхуа, отмечая, что это позволит многочисленным посетителям познакомиться с искусством цивилизации бассейна реки Хуанхэ.

Около 200 выставленных экспонатов относятся к протяжённому историческому периоду продолжительностью в 5,5 тыс. лет. Многие из них представлены широкой общественности впервые.

В организации выставки, кроме музея в Пекине, приняли участие около десятка различных организаций, занятых в сфере культуры, а также музей провинции Ганьсу.