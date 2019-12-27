Реутов, Московская область, , 15:20 — REGNUM В подмосковном Реутове оборудовали пять площадок для запуска фейерверков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Новогодние салюты разрешено запускать на площадке в Центральном городском парке, в сквере за парком за ДК «Мир», на площади перед зданием администрации, зоне отдыха в районе улицы Гагарина и в сквере на улице Ленина. В ведомстве особо подчеркнули важность соблюдения правил безопасности при запуске праздничных ракет и напомнили, что самостоятельное использование петард и бенгальских огней запрещено детям младше 14 лет.