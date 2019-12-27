Москва, , 13:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил народному артисту РФ Эммануилу Виторгану поздравительную телеграмму. Текст телеграммы опубликован пресс-службой правительства РФ.

«Уникальный драматический талант, яркая индивидуальность, умение быть неповторимым и оригинальным в самых разных жанрах принесли вам большую популярность и любовь зрителей», — говорится в тексте сообщения.

Медведев подчеркнул, что каждая работа 80-летнего Виторгана сочетает в себе юмор, глубину и искусство перевоплощаться.