Москва, , 08:30 — REGNUM Передача CLXXVIII, где в гостях Евгений Валентинович Лукин. За академический час мы получаем краткий урок «специального литературоведения», где взгляд на привычные вещи оказывается совершенно иным. Что здесь вымысел, а что правда? Достаточно посмотреть в открытых источниках список «писателей-шпионов», чтобы чуть-чуть озадачиться так ли хорошо мы знаем литературный процесс как кажется. Кто и в каких погонах вершит судьбы литературы, журналистики, массового сознания… Стоит подчеркнуть, что в передаче высказываются исключительно частные оценки и точки зрения.

Мансарда Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Лукин Elukin.ru

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