Москва, , 12:19 — REGNUM Объект культурного наследия федерального значения «Сикачи-Алян. Петроглифы», расположенный в Хабаровском крае признан особо ценным объектом культурного наследия, сообщается на сайте правительства РФ.

Подробнее: На территории Хабаровского края находится 1310 памятников истории

Этот объект представляет собой уникальный комплекс наскального искусства. Петроглифы выполнены на отдельно лежащих базальтовых валунах, их возраст — 15,2 млн лет. Всего в комплексе — 120 камней с 435 наскальными изображениями.

Отмечается, признание «Сикачи-Алян. Петроглифы» особо ценным объектом наследия обеспечит сохранность уникального памятника истории и позволит представить этот объект в ЮНЕСКО для включения в список Всемирного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, на «дальневосточных гектарах» Хабаровского края построят эколого-этнический парк коренных и малочисленных народов Дальнего Востока «Нанай Боани».

Читайте также: В Хабаровском крае появится «Нанайская страна»