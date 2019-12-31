31 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

В преддверии Нового года корреспондент ИА REGNUM составил подборку десяти самых высоко оценённых аниме-сериалов зимы 2019 года.

Артём Дубровский, , 09:49 — REGNUM С наступлением Нового года стартует и очередной аниме-сезон. В 2020 году любителей японской анимации ждут десятки новых проектов: как совершенно новых, так и продолжающих истории уже существующих франшиз.

Аниме школьницы Цитата из аниме BanG Dream! 2 сезон

В преддверии нового зимнего аниме-сезона корреспондент ИА REGNUM составил подборку десяти наиболее высоко оценённых (по версии крупнейшей кинобиблиотеки IMDb) японских анимационных сериалов зимы 2019 года.

Yakusoku no Neverland

Экранизация манги «Обещанный Неверленд» знакомит зрителей с детьми-сиротами, проживающими в приюте «Грейс Филд Хаус». У них есть друзья, любящая «мама» Изабелла и лишь одно правило — никогда не выходить за пределы дома.

Однажды нарушив его, сироты понимают, что беззаботная жизнь в приюте — лишь иллюзия, а детей в нём растят как пищу для ужасных демонических существ. Теперь Эмме, Норману и Рею предстоит придумать и реализовать план побега из «Грейс Филд Хаус». Оценка IMDb: 8,8.

Mob Psycho 100 — второй сезон

Зимой 2019 года стартовало продолжение истории Моба — молчаливого школьника и по совместительству самого могущественного телепата на планете. Во втором сезоне зрителей ждёт ещё больше сражений, неловких ситуаций и «срывов» главного героя.

Напомним, автором оригинальной манги Mob Psycho 100 является интернет-художник под псевдонимом ONE — создатель знаменитого One-Punch Man. Во второй работе мангаки сохранился его фирменный безумный стиль, сочетающий в себе юмор и зубодробительный экшен. Оценка IMDb: 8,5.

Dororo

Новая экранизация манги Dororo (первая глава вышла в 1967 году) вновь рассказывает необычную историю, произошедшую в Японии периода Сэнгоку. Один из военачальников, желая обрести силу и могущество, заключает сделку с 48 демонами: они даруют генералу желаемое, в взамен забирают у его новорожденного сына по одному органу.

Изуродованного малыша забирает к себе талантливый лекарь и заменяет части его тела на высокотехнологичные протезы. Теперь уже подросший Хяккимару отправится в путешествие, чтобы победить всех демонов и вернуть себе утраченное. Оценка IMDb: 8,4.

Tate no Yuusha no Nariagari

«Восхождение героя щита» — это очередной аниме-сериал про «попаданца» в фэнтези-вселенную. От других произведений в подобном жанре Tate no Yuusha no Nariagari отличает главный герой, прекрасно понимающий, в какой ситуации он оказался и по каким правилам работают все «истории про попаданцев».

Другая особенность протагониста — его орудие справедливости. Так вышло, что после перехода в параллельную реальность Наофуми не получил никакого оружия. Только металлический щит. Из-за этого герой не может атаковать противников и вынужден постоянно защищаться. Оценка IMDb: 8,1.

Kaguya-sama: Love is War

Герои романтической комедии «В любви как на войне» — амбициозные руководители элитной академии Сютиин. Юноша и девушка поняли, что испытывают друг к другу романтические чувства, но гордость превратила их новые отношения в войну — кто первым признается в любви, тот проиграл.

Теперь Кагуя и Миюки ведут интеллектуальную битву, различными уловками склоняя друг друга к заветному признанию. Оценка IMDb: 8.0.

Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue

Аниме-сериал с длинным названием «Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове» — это проект в жанре «повседневность». Главный герой, молодой писатель Субару Микодзуки, замыкается в себе после смерти родителей. На их могиле он находит бездомную кошку, которая становится его новым лучшим другом и главным вдохновителем для нового произведения.

Все ситуации в сериале показаны с двух сторон: человека и кошки. И наблюдать за реакциями обоих героев одинаково интересно. Оценка IMDb: 7,7.

Kemurikusa

«Дымная трава» — это история о постапокалиптическом мире будущего, покрытом обжигающим красным туманом. Группе девушек удаётся выжить при помощи таинственного растения, которое позволяют им на равных сражаться с роботизированными жуками, захватившими планету. Они перемещаются от города к городу в поисках воды, помогающей вырастить «дымную траву». Однако привычный быт девушек меняется, когда они впервые в жизни встречают выжившего противоположного пола. Оценка IMDb: 7,6.

Go-Toubun no Hanayome

Комедийное аниме «Пять невест» создано по одноимённой манге Нэги Харубы. Старшеклассник Футаро Уэсуги пытается поправить своё финансовое положение и устраивается работать репетитором в необычную семью: его подопечными становятся пять сестёр-близнецов, совершенно не желающих тратить время на учёбу.

Теперь горе-репетитору предстоит попасть в мир усердных занятий, флирта и неловких ситуаций. Известно, что одна из девушек в будущем точно станет его женой. Но кто именно? Оценка IMDb: 7,1.

Boogiepop wa Warawanai

«Бугипоп» — это городская легенда. Он бог смерти, призванный облегчить страдания умирающих. Однако, когда несколько учениц старшей школы пропадают без следа, существование Бугипопа перестаёт казаться местным жителям лишь сказкой.

Сюжет второй по счёту экранизации ранобэ Boogeipop (первая вышла в 2000 году) состоит из нескольких отдельных фрагментов, которые соберутся в единую мозаику лишь к концу сериала. Оценка IMDb: 6,6.

BanG Dream! — Второй сезон.

Продолжение истории становления группы Poppin' Party вновь радует зрителей милым повседневным юмором и обилием музыкальных номеров. Оценка IMDb: 6,5.

Напомним, BanG Dream! — это не только аниме-сериал, но и целая медиафраншиза, включающая в себя реальных исполнителей, мангу и несколько ритм-игр.

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