Ульяновск, , 10:49 — REGNUM В 2020 году в Барышском районе Ульяновской области откроется новый детский сад на 280 мест. В ходе посещения данного муниципалитета губернатор региона Сергей Морозов обсудил с родительской и педагогической общественностью сроки открытия дошкольного учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Власти отмечают, что обновлению образовательных учреждений уделяется серьёзное внимание. Одна из крупных строек развернулась в Барыше, где в первом полугодии 2020 года планируется открыть детский сад на 280 мест — ориентировочно в марте. В нём будут сформированы 15 групп, в том числе четыре — для детей ясельного возраст.

«В учреждении есть бассейн, созданы музыкальный, физкультурный залы, лего-центр, сенсорная комната, изостудия, кабинет по обучению грамоте и иностранному языку, веранды и игровые площадки для прогулок. Приобретено современное оборудование», — констатировал губернатор Сергей Морозов, подчеркнув, что в новом дошкольном учреждении «созданы все условия для развития детей».

Кандидат на должность заведующего детского сада Наталья Нигматулина сообщила, что кроме общей программы, которая функционирует в каждом детсаду, планируют внедрить программу STEM-образования, цель которой — развитие интеллектуальных способностей детей. Речь идёт, в частности, о естественных науках, технологии, инженерном искусстве и математике. Нигматулина напомнила, что в 2014 году президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость использования в системе образования программ по развитию интеллектуального, инженерно-технического мышления.

Кроме того, на базе учреждения будет организован методический центр по обновлению качества дошкольного образования в муниципалитете.

Строительство детского сада ведётся в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» (национальный проект «Демография»).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в преддверии новогодних и рождественских праздников усилили меры безопасности в образовательных учреждениях. Проверяется готовность к зимним каникулам.